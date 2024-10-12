تكريم نجم النصر السعودي في فوز كرواتيا على إسكتلندا

حقق منتخب كرواتيا، اليوم السبت، فوزًا صعبًا على إسكتلندا بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب ماكسيمير ستاديون، في إطار منافسات الجولة الثالثة من المستوى الأول لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

شارك المخضرم لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد الإسباني، أساسيًا في تشكيل منتخب كرواتيا ضد إسكتلندا، بينما تواجد أندرو روبرتسون ظهير ليفربول الإنجليزي وقائد المنتخب الإسكتلندي في التشكيل الأساسي لمنتخب بلاده.

خاض مودريتش اللقاء كاملًا، ولم يسجل أو يصنع أي هدف، لكنه حصل على أعلى تقييم بين زملاءه، بعدما قدم مردودًا جيدًا.

أهداف مباراة كرواتيا ضد إسكتلندا

انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، حيث باغت منتخب إسكتلندا، كرواتيا بهدف في الدقيقة 32 عن طريق ريان كريستي، الذي استغل خطأ رفاق مودريتش داخل منطقة الجزاء.

وأدرك إيجور ماتانوفيتش التعادل لصالح المنتخب الكرواتي في الدقيقة 36، بعدما نجح في توجيه تمريرة زميله إيفان بيرسيتش في شباك الضيوف بتسديدة قوية.

في الشوط الثاني، وضع أندريه كراماريتش منتخب كرواتيا في المقدمة بهدف ثان في الدقيقة 70، بكرة رأسية بعد متابعة جيدة من تصدي لحارس منتخب إسكتلندا.

تكريم بروزوفيتش

شهدت مباراة كرواتيا ضد إسكتلندا، تكريم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش نجم النصر السعودي، وذلك قبل انطلاق اللقاء.

وأعلن بروزوفيتش اعتزاله اللعب الدولي في أغسطس الماضي، بعد شهر من نهاية يورو 2024 التي أقيمت في ألمانيا.

وكرم الاتحاد الكرواتي لكرة القدم، بروزوفيتش بعدما خاض 99 مباراة مع منتخب كرواتيا، سجل خلالها 7 أهداف وصنع مثلهم.

بتلك النتيجة، رفع منتخب كرواتيا رصيده إلى 6 نقاط، ليحتل وصافة جدول ترتيب المجموعة الأولى من المستوى الأول لبطولة دوري الأمم الأوروبية، بينما ظل منتخب إسكتلندا في المركز الرابع والأخير بلا نقاط.