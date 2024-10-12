عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرًا عن الموقف الفرنسي من العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان وقطاع غزة بعنوان «ماكرون يجدد الدعوة لوقف تصدير الأسلحة إلى تل أبيب».

وجاء في التقرير: في إشارة على تجاهل التوتر في العلاقات مع تل ابيب جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعوته إلى وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل خاصًة تلك المستخدمة في قطاع غزة ولبنان.

وأضاف التقرير، أن الرئيس الفرنسي قال: إن هذه ليست بأي حال من الأحوال دعوة لنزع سلاح إسرائيل بل محاولة لوقف ضرب الاستقرار في هذا الجزء من العالم عبر قطاع امدادات السلاح لإسرائيل.

وأوضح أن فرنسا لم تكن الوحيدة التي تحدثت عن وقف توريد الأسلحة إلى تل ابيب حيث علقت بريطانيا ما يقارب من 30 ترخيصًا لتصدير المعدات العسكرية لاستخدمها في العمليات العسكرية في غزة بعد مراجعة امتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي وهو القرار الذي وصفه رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه مغزًي.

واختتم التقرير، أنه في فبراير 2024 أوقفت هولندا تصدير قطع غيار مقاتلات إف 16 وإف 35 إلى إسرائيل بناء على حكم قضائي بعد رفع دعوة ضد الحكومة الهولندية بسبب تصديرها أسلحة إلى إسرائيل تستخدم في حروبها بالمنطقة.