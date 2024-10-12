وزير الرياضة ومحافظ الإسكندرية يشهدان نهائي البطولة العربية للسلة للأندية

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، نهائي البطولة العربية الـ36 لكرة السلة للأندية رجال بين فريقي الاتحاد السكندري والعربي الكويتي.

حيث تُوج نادي العربي القطري بالبطولة بعد فوزه علي الاتحاد السكندري في المباراة الذي أقيم في استاد برج العرب.



حضر اللقاء عدد من الشخصيات الرياضية البارزة، من بينهم اللواء إسماعيل القرقاوي، رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة، والدكتور مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، ومحمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري.

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على أهمية الدور الذي تلعبه الرياضة في دعم التنمية المستدامة بمصر، تماشياً مع رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لتطوير البنية التحتية الرياضية.



وأشار الوزير إلي أن أصبحت مصر وجهة مفضلة لاستضافة الأحداث الرياضية العالمية والإقليمية، معبرًا عن سعادته بالتنظيم الجيد للبطولة العربية، معرباً عن أمله في أن تستمر مصر في تحقيق المزيد من النجاحات في مجال الرياضة.



ومن جانبه أعرب الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، عن فخره باستضافة الإسكندرية لهذا الحدث الرياضي الكبير، مشيداً بالدور المستمر الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة في دعم الأنشطة الرياضية والمساهمة في تطوير الأندية ومراكز الشباب بالمحافظة. وأكد المحافظ أن الإسكندرية مستعدة لاستضافة المزيد من الفعاليات الرياضية الكبيرة، بما يعزز من دور الرياضة في تنمية الشباب وتحفيزهم على ممارسة النشاط الرياضي.

يذكر أن فريق سبورتنج نجح في الفوز على نظيره كاظمة الكويتي، ليحصد الميدالية البرونزية لأول مرة لفريق سبورتنج في تاريخ مشاركاته في البطولة العربية.