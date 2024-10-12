أبرزها المصارعة ألعاب القوى.. استبعاد 7 رؤساء لاتحادات رياضية بعد إخفاقات دورة الألعاب الأوليمبية بباريس.. والدفع بوجوه جديدة في 6 اتحادات أخرى

كشف مصدر خاص بوزارة الشباب والرياضة عن خروج 7 رؤساء لاتحادات رياضية من السباق الانتخابى بعد إخفاقات دورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024، مُضيفًا أن هذه الاتحادات هى: «الدراجات، ألعاب القوى، المصارعة، الملاكمة، تنس الطاولة، الهوكي»، كما اعتذر رئيس اتحاد السلاح عن خوض الانتخابات.

جاء ذلك فى ضوء قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بالإضافة إلي التوصيات الصادرة عن اللجان المعنية بالفحص والتفتيش وتقييم الأداء المالى والأداء الإدارى لجميع الاتحادات الرياضية عقب انتهاء منافسات دورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024.

وتابع المصدر، أنه سيتم الدفع بوجوه جديدة فى 6 اتحادات أخرى لخوض الانتخابات، وعلى رأسها رفع الأثقال والسلة والسباحة والريشة الطائرة واتحاد اليد والرماية.

وكان الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أصدر قرارًا يتضمن التوجيه للجنة الأوليمبية المصرية وجميع الاتحادات الرياضية بالبدء فورًا فى إجراءات إعادة تشكيل وهيكلة اللجان الطبية لدى اللجنة الأوليمبية والاتحادات الرياضية.

يأتى ذلك فى ضوء عدد من الإجراءات المعنية بحوكمة الأداء المالى والإدارى والفنى لجميع الاتحادات الرياضية فضلا عن وضع إطار محكم لكل مفرداتها.

وانطلق ماراثون الانتخابات فى الاتحادات الرياضية للدورة الانتخابيةالمقبلة 2024-2028، حيث بدأ عدد من الاتحادات إعلان تلقى طلبات الترشح لعضوية مجالس الإدارات والتى تقام بنظام الفردى أو القائمة المغلقة وفق اللوائح الخاصة بكل اتحاد رياضى.

وأنهت اللجنة الأوليمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس، وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة تصنيف الهيئات الخاصة بجميعالاتحادات الرياضية التى يحق لها حضور الجمعية العمومية المقبلة، وذلك استعدادًا للبدء فى إعلان موعد فتح باب الترشح وتحديد موعد الانتخابات لكل اتحاد رياضى على حِدَة.

البداية كانت مع الاتحاد المصرى للفروسية برئاسة الدكتور إسماعيل شاكر عن موعد إجراء الانتخابات للدورة الانتخابية 2024-2028، حيث تم فتح باب الترشح لانتخابات اتحاد الفروسية لمدة سبعة أيام بدايةً من ٥أكتوبر الجارى على أن تقام الانتخابات يوم ٧ نوفمبر المقبل، وستشهد الجمعية العمومية لاتحاد الفروسية حضور ١٣ هيئة يحق لها الانتخاب.

كما أعلن الاتحاد المصرى للرماية برئاسة اللواء حازم حسنى، فتح باب تلقى طلبات الترشح للدورة الانتخابية المقبلة 2024-2028 بداية من ٧أكتوبر الجارى ولمدة أسبوع على أن تجرى الانتخابات يوم 6 نوفمبرالمقبل، وستشهد الجمعية العمومية لاتحاد الرماية حضور 19 هيئة يحقلها الانتخاب.

وأعلن الاتحاد المصرى للجمباز برئاسة إيهاب أمين، عن فتح باب الترشح لانتخابات الاتحاد للدورة القادمة 2024-2028، وذلك بداية من ٨ أكتوبرولمدة أسبوع على أن تقام الانتخابات يوم 12نوفمبر المقبل، وستشهدالجمعية العمومية لاتحاد الجمباز حضور 20 هيئة يحق لها الانتخاب.

وأعلن الاتحاد المصرى للسباحة برئاسة المهندس ياسر إدريس، والذى أعلن فتح باب الترشح لانتخابات الاتحاد للدورة القادمة 2024-2028 ، وذلك 8 أكتوبر 2024 ، ومن المقرر أن يستمر فتح باب الترشح لانتخاباتا تحاد السباحة لمدة سبعة أيام، على أن تقام الانتخابات يوم 15 نوفمبرالمقبل، وستشهد الجمعية العمومية لاتحاد السباحة حضور 10 هيئاتيحق لها الانتخاب.

وحصلت الاتحادات الرياضية على مهلة كحد أقصى يوم 31 أكتوبرالجارى للدعوة لعقد الجمعية العمومية الخاصة بإجراء الانتخابات.

وتضم اللجنة الأوليمبية المصرية 29اتحاد أوليمبى، وهى: رفع الأثقال،المصارعة، السلاح، السباحة، الرماية، التايكوندو، الخماسى الحديث، كرةاليد، الجمباز، كرة القدم، الفروسية، تنس الطاولة، الكرة الطائرة،الدراجات، الملاكمة، التجديف، الشراع، الكانوى - الكاياك، القوسوالسهم، ألعاب القوى، الجودو، كرة السلة، التنس الأرضى، الترايثلون،الهوكى، الريشة الطائرة، الرجبى، الجولف، وأخيرًا الإسكواش بعدانضمام لعبة الإسكواش لدورة الألعاب الأوليمبية بدايةً من الدورةالأوليمبية 2028 ، التى تقام فى لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.