تعرف على المكرمين بدورة فؤاد المهندس لملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي

عقد مساء اليوم السبت، المؤتمر الصحفي لملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، في دورته السادسة «دورة الأستاذ.. فؤاد المهندس» برئاسة الفنان عمرو قابيل، في سينما مركز الإبداع بدار الأوبرا المصرية، ومن المقرر أن يقام المهرجان في الفترة من 19 حتى 25 أكتوبر الجاري.

حضر المؤتمر الدكتور حسام بدراوي، رئيس اللجنة العليا، وأعضاء اللجنة العليا منهم الفنان طارق الدسوقي، والكاتبة فاطمة ناعوت، والدكتور سمر سعيد، أمين عام الملتقى ، والدكتورة دينا عبود عميد كلية الفنون والتصميم بجامعة الجلالة، ونخبة من المسرحيين والنقاد والصحفيين.

في بداية المؤتمر تم عرض فيلم وثائقي عن تاريخ ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، في دوراته الخمس السابقة، كما تم عرض فيلم قصير عن فعاليات الدورة السادسة.

في كلمته، رحب الفنان عمرو قابيل بالحضور، معربا عن سعادته لوصول الملتقى للدورة السادسة التي ستقدم العديد من الفعاليات، وبأسرة المهرجان، مشيرا إلى الجهد الكبير المبذول طوال العام حتى تخرج الدورة السادسة، وكل دورة متميزة.

وأعلن خلال المؤتمر مكرمي المهرجان وهم: الفنان أحمد صيام، والفنانة عايدة فهمي، الكاتب والمخرج المسرحي عماد الشنفري من سلطنة عمان، والفنانة رانيا عاطف، والفنان مصطفى أبو سريع، كما يكرم الملتقى اسم الفنان الأستاذ فؤاد المهندس صاحب اسم الدورة السادسة.

ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، يترأسه، مؤسس الملتقى المخرج عمرو قابيل، الدكتور حسام بدراوي، رئيس اللجنة العليا للمهرجان.

يشار إلى أن ملتقى أيام القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، انطلق في أكتوبر 2018 تحت الرعاية الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي، ومنذ الدورة الثالثة يقام سنويا تحت الرعاية الرسمية من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبدعم ورعاية دكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وهيئة تنشيط السياحة، برئاسة عمرو القاضي، وأكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة، وجامعة الجلالة برئاسة الدكتور محمد الشناوي.

ويستكمل الملتقى، دوراته بعد نجاح وصدى دولي كبير لأول تجمع دولي من نوعه في مصر للمسرح الجامعي.