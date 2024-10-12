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السبت 12 أكتوبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الهلال الأحمر الفلسطيني: 90% من الأطفال بغزة يعانون من الفقر الغذائي

الفقر الغذائي
الفقر الغذائي
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أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن 90٪ من الأطفال في قطاع غزة يعانون من "الفقر الغذائي"، وذلك على مدى الأشهر الـ 12 الماضية، بحسب ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم السبت.

وقالت الجمعية، عبر حسابها علي "اكس" (تويتر سابقا)، أنه لا ينبغي أن تكون المعاناة الإنسانية أمر طبيعي، مضيفة: "يجب أن نعمل من أجل إنهاء هذه الأزمة المستمرة."

وقال برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة،  أمس الجمعة، إنه لم يدخل أي طعام إلي شمال غزة منذ بداية أكتوبر، ما يعرض مليون شخص لخطر الجوع.

ويوم الأربعاء الماضي، قال برنامج الأغذية العالمي، في تقرير، إن المساعدات التي تدخل القطاع تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ شهور، ما أجبر المنظمة على وقف توزيع الغذاء في أكتوبر.

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