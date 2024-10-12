اقرأ غدًا في «البوابة».. الرئيس يفتتح محطة قطارات صعيد مصر.. ويدعو المستثمرين لتوطين الصناعات

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة» الصادر بتاريخ الأحد 13 أكتوبر، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

الرئيس يفتتح محطة قطارات صعيد مصر.. ويدعو المستثمرين لتوطين الصناعات

السيسى: التحديات لن تمنعنا من تحقيق التنمية الشاملة.. والإنفاق الكبير فى قطاع النقل كان ضروريًا

الفائز بجائزة نوبل للسلام يقارن غزة باليابان ما بعد الحرب

تبادل القصف بين جيش الاحتلال وحزب الله

الحزب يأمر الإسرائيليين بالابتعاد عن المواقع العسكرية الواقعة فى المناطق السكنية

الجارديان تكشف عن استخدام ذخائر أمريكية فى القصف الإسرائيلى لوسط بيروت

الاحتلال يأمر بإخلاء شمال مدينة غزة

رئيس مجلس الشورى الإيرانى يلتقى برى لمتابعة مساعى وقف إطلاق النار

أمريكا تفرض عقوبات على النفط الإيرانى ردًا على مهاجمة إسرائيل

المبعوث الخاص للرئيس الأمريكى: نعمل بلا كلل من أجل وقف إطلاق النار