داليا مصطفى: "مفيش في جدعنة الست المصرية"

حرصت النجمة داليا مصطفى على الاستماع لقصص مرض محاربات سرطان الثدي خلال زيارتها لاحدى المستشفيات اليوم السبت.

وعبرت داليا عن تقديرها وإعجابها بالمحاربات وقالت:" مفيش في جدعنة الست المصرية، تربي الأجيال وتهتم بأدق تفاصيلهم وسط كل ما تمر به من ألم ورحلة علاج صعبة".

تأتي زيارة داليا مصطفى بالتزامن مع الاحتفال بشهر التوعية بسرطان الثدي وهو أكتوبر الجاري.

من جهة أخرى، تنتظر داليا عرض مسلسل "روج أسود" المكون من 30 حلقة خلال الفترة المقبلة، وتدور أحداثه حول المشاكل التي يتعرض لها العائلات في محاكم الأسرة، ويشارك في العمل مجموعة من النجوم أبرزهم: رانيا يوسف، داليا مصطفي، لقاء الخميسي، فرح الزاهد، كريم العمري، عابد عناني، محمد دسوقي، من تأليف أيمن سليم، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

داليا مصطفى شاركت في مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة الفنان ياسر جلال وعرض بموسم دراما رمضان 2023.