دوري الأمم الأوروبية.. رونالدو يقود تشكيل منتخب البرتغال أمام بولندا

أعلن الإسباني روبيرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب البرتغال، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة بولندا، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثالثة من المستوى الأول لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

يحل منتخب البرتغال بقيادة نجمه كريستيانو رونالدو، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره بولندا بملعب وارسو الوطني، في لقاء ينطلق في العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

يقود رونالدو قائد النصر السعودي، تشكيل منتخب البرتغال أمام بولندا، رفقة رافائيل لياو وبيدرو نيتو، بمعاونة هجومية من برونو فيرنانديز.

ويسعى كريستيانو رونالدو لمواصلة تحقيق الأرقام القياسية، حيث يعد الهداف التاريخي للمنتخبات، بالإضافة إلى أنه اللاعب الأكثر مشاركة في تاريخ منتخب البرتغال في مختلف المسابقات.

ويتصدر منتخب البرتغال جدول ترتيب المجموعة الأولى من المستوى الأول لبطولة دوري الأمم الأوروبية برصيد 6 نقاط، بينما يأتي منتخب بولندا في المرتبة الثالثة وفي رصيده 3 نقاط.

تشكيل منتخب البرتغال لمواجهة بولندا

حراسة المرمى: دييجو كوستا

خط الدفاع: ديوجو دالوت - روبن دياز - ريناتو فيجا - نونو مينديش

خط الوسط: روبن نيفيز - بيرناردو سيلفا - برونو فيرنانديز

وفي الهجوم: بيدرو نيتو - كريستيانو رونالدو - رافائيل لياو.