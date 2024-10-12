طب بيطري الغربية يضبط 3 أطنان و75 كيلو "رنجة" غير صالحة للاستهلاك

وجه اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، بتكثيف الحملات التفتيشية على محال بيع السلع الغذائية حفاظا على سلامة المواطنين وعدم تعرضهم لمخاطر التلوث أو استهلاك مواد غذائية فاسدة تزامناً مع بدء الاحتفالات بمولد السيد أحمد البدوي .

وأكد الجندي فى تصريحات صحفية على ضرورة تكاتف جميع الجهود، والتنسيق بين كافة الجهات المعنية، لتكثيف الحملات التموينية والرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز، وأماكن تداول السلع الغذائية لضبط الأسعار، ومطابقتها للاشتراطات والمواصفات الموضوعة حرصا على صحة المواطنين بالتزامن مع بدء الاحتفالات بمولد السيد أحمد البدوي .

وشدد على أن صحة وسلامة المواطنين وتوفير سبل الراحة والأمان لهم خلال الاحتفال بالمولد تعد أحد الملفات التي توليها المحافظة أهمية بالغة، مشيرا إلى متابعته المستمرة للاطمئنان على توافر كافة الخدمات للزوار.

جاء ذلك خلال متابعته لحملات الطب البيطري والتي قامت بضبط ٢ طن، ٥٠ كجم أسماك مدخنه ،، رنجه،، مشتبه في صلاحيتها ،بالإضافة إلي ضبط ١ طن و٢٥ كجم أسماك رنجه غير صالحة للاستهلاك الآدمي.