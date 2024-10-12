انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح في اتهام إسلام بحيري بقضية شيكات

قضت محكمة جنح أكتوبر، اليوم السبت، بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح في اتهام الباحث الإسلامي إسلام بحيري بقضية شيكات بدون رصيد.

محاكمة إسلام بحيري

كان البحيري قد أجرى معارضة على 4 أحكام قضائية جميعها شيكات بدون رصيد القضية الأولى بمبلغ مليون و600 ألف جنيه، والثانية شيك بـ600 ألف جنيه والقضية الثالثة والرابعة قيمة الشيك في كل منهما 34 ألف جنيه.

وفي وقت سابق، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على إسلام بحيري لتنفيذ أحكام قضائية صادرة ضده غيابيًا في قضايا شيكات بدون رصيد، وتم ترحيله لأحد مراكز الإصلاح والتأهيل لتنفيذ الأحكام، حتى قيام دفاع المتهم بالمعارضة على هذه الأحكام.