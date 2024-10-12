مقتل 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين جراء انفجار صهريج غاز في روسيا

قالت السلطات الروسية، اليوم السبت، إن 4 أشخاص قُتلوا وأصيب 5 آخرين جرّاء انفجارصهريج غاز في محطة للتزود بالوقود في منطقة جروزني بجمهورية الشيشان.

وأضافت السلطات الروسية، في بيان بثته وكالة أنباء "تاس" اليوم، أن متخصصين من المركز الإقليمي لطب الكوارث يعملون في مكان الحادث أفادوا بمقتل أربعة أشخاص، شخصان بالغان وطفلان، وأصيب خمسة أشخاص آخرون.

وأوضحت "تاس" أن الضحايا أصيبوا بحروق وكدمات، وتم تقديم الإسعافات الطبية لهم في مكان الحادث، ورفض بعضهم المزيد من العلاج في المستشفى.