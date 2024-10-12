وكيل وزارة الصحة ببني سويف تستعرض جهود المديرية خلال 4 أشهر

عقدت الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة ببني سويف، لقاءً صحفيا مع إعلامي بني سويف، تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم ،محافظ بني سويف، لاستعراض تقرير جهود مديرية الصحة خلال 4 أشهر ماضية، فضلا عن مناقشة الحلول لعدد من المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع الصحي بالمحافظة.

شمل التقرير عددا من الملفات الهامة التي تتعلق بمكونات وعناصر المنظومة الطبية والعلاجية بالمستشفيات والوحدات الصحية ، منها ملفات: المبادرات الرئاسية ودعمها لمستوى وجودة الخدمة الصحية، وإطلاق مبادرة للقضاء على قوائم الانتظار فى عدد من التخصصات وأليات العمل على القضاء عليها، وجهود تطوير المنظومة الطبية بالعيادات الخارجية، ودعم الرعاية الأساسية وملف العنايات المركزة النوعية، والحضانات وووحدات الغسيل الكلوي والطوارئ وغيرها من الملفات الحيوية التي تتعلق مباشرة بمستوى الخدمة الصحية.

دار حوار موسع مع الاعلاميين الذين قاموا بطرح الرؤى والتساؤلات حول بعض التحديات والمشكلات التي تواجه القطاع الصحي خاصة ملف الاطباء بالوحدات الصحية وتكثيف الرقابة على المنشأت الطبية الخاصة والعامة، وملف التعامل الفعال مع النواقص في بعض الأدوية والمستلزمات الطبية وغيرها .

من جانبها أوضحت وكيل الوزارة الجهود التي تنفذها الدولة متمثلة في وزارة الصحة تحت اشراف مباشر من نائب رئيس الوزراء وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار ودعم من مستمر من محافظ بني سويف،والتي تستهدف تحسين ورفع مستوى الخدمة الصحية المقدمة من خلال البدء في تطوير عدد من المستشفيات المركزية ودخول وحدات صحية الخدمة ضمن حياة كريمة، فضلا عن جهود مستمرة من الحكومة أدت لانفراجة واضحة في مشكلة النقص في بعض الأدوية والمستلزمات الطبية .

وأشارت الى أن بني سويف من خلال منظومة عمل متكاملة تحت رعاية المحافظ ومشاركة المجتمع المدني والنواب وكل الجهات التنفيذية المعنية تنفذ عدد من المشروعات النوعية التي ساهمت وسوف تساهم في تحسين مستوى وجودة الخدمة الصحية خاصة في الرعايات المركزة والغسيل الكلوي والحضانات المجهزة تجهيزا كاملا.

أوضحت وكيل الوزارة بعض تلك الجهود ، من بينها : تطوير غرفة الطوارئ؛

والقضاء علي قوائم الانتظار من خلال اجراء العمليات وتوفير المستلزمات من خلال برتوكول تعاون مع حزب مستقبل وطن تحت رعاية المحافظ، وافتتاح قسم العلاج الطبيعي في وحدة شرق النيل، ووحدة ذوي الاحتياجات الخاصة في مستشفى الصدر وتطوير قسم العلاج الطبيعي في مستشفى الفشن واستحداث الاجهزة المستشفيات ،وتفعيل العيادات المسائية،وافتتاح وحدة عناية الاطفال المركزة بالصدر بسعة ٦ اسرة

عمل، وتنفيذ برتوكول تعاون مع جمعية الخير بالفشن لانشاء وحدة عناية اطفال مركزة بسعة ١٢ سرير تحت رعاية المحافظ واشراف فني من المديرية، وغيرها من الجهود.