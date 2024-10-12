خبير عسكري يكشف توقيت الرد الإسرائيلي على طهران

قال العميد سمير راغب، الخبير العسكري، إن دولة الاحتلال قوية في الخطف والاغتيال، حيث قامت تل أبيب بتنفيذ الكثير من الاغتيالات حتى داخل إيران، ولم تسطع طهران الوصول إلى شيء.

وأضاف "راغب"، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، خلال تقديمه برنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن الضربات الصاروخية الإيرانية لدولة الاحتلال لم تحقق أي شيء، خاصة وأنها لم تصب أي هدف عالي القيمة.

وتوقع أن تقوم دولة الاحتلال بالرد على الضربات الإيرانية خلال الأيام المقبلة، ولكن هذه الضربات لن تكون قاتلة، فقد تشمل منصات نفط أو محطات تكرير .