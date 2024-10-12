منحة تدريبية للصحفيين في "السلامة والأمان الرقمي"

أعلنت نقابة الصحفيين اليوم عن فتح باب تلقي طلبات الترشح للحصول على دورة تدريبية ينظمها الاتحاد الدولي للصحفيين في "السلامة والأمان الرقمي"، بداية شهر نوفمبر المقبل، ويتم تلقي الطلبات بمركز الخدمات في مقر النقابة أو عبر الإيميل (elsahfyeen@gmail.com‏) لمدة 48 ساعة اعتبارًا من غدٍ الأحد 13 أكتوبر، وحتى الإثنين 14 أكتوبر، على أن يتضمن الطلب تقديم سيرة ذاتية باللغتين العربية والإنجليزية، وصورة من كارنيه النقابة.

علمًا بأن الدورة مخصصة لزميلين صحفي، وصحفية من بين المتقدمين.

تبدأ المرحلة الأولى من الدورة إلكترونيًا، ومن يتمكن مَن اجتيازها يقوم الاتحاد الدولي للصحفيين بتحمل نفقات سفر وإقامة الزميل لحضور المرحلة الثانية من الدورة في دولة تونس.

تتضمن الشروط المطلوب توافرها في المرشح للحصول على الدورة التدريبية:

- أن يكون من المتخصصين في مجال برمجيات الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- إلا يزيد عمر المتقدم على 40 سنة.

- أن يتعهد مسبقًا بتقديم مساعدة تقنية لنقابة الصحفيين وللصحفيين، بما في ذلك إدارة وتنظيم دورات تأهيل وتدريب للصحفيين والإعلام.

- إتقان اللغة الإنجليزية أو الفرنسية.