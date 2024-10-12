انطلاق فعاليات المبادرة الشاملة "انت الحياة" في البحيرة

انطلقت فعاليات المبادرة الشاملة "انت الحياة" بقرية صيدناوى بمركز ومدينة أبو المطامير بمحافظة البحيرة اليوم السبت، والتي تضم سلسلة من الخدمات التنموية والاجتماعية والرياضية والطبية، تستمر المبادرة لمدة ثلاثة أيام، بدءا من السبت حتى الاثنين 14 أكتوبر، تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر، محافظ الإقليم، وذلك ضمن الجهود المتواصلة لتقديم الخدمات المتكاملة للمواطنين في القرى والتجمعات السكانية في مختلف المجالات،مما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز التنمية المستدامة بالمناطق الأكثر احتياجًا.

يشارك فى المبادرة العديد من الجهات الحكومية والمجتمعية، حيث تقدم مؤسسة "حياة كريمة" قوافل المساعدات الإنسانية، ويقوم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بتنظيم ورش عمل للتوعية للأهالي والأطفال وطبيب للاستشارات، بالإضافة إلى الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار التي توفر قوافل امتحانات فورية.

كما تشارك وزارة الصحة بقافلة طبية في مختلف التخصصات لتقديم الفحص والعلاج المجاني للمواطنين، بينما توفر جامعة دمنهور قوافل لقياس نسبة السكر والضغط وتقديم التوعية الصحية. كما يتعاون المجلس القومي للمرأة في إصدار بطاقات الرقم القومي للنساء في المنطقة.

على الجانب الرياضي، تنظم وزارة الشباب والرياضة فعاليات رياضية للمواطنين، بينما تقدم وزارة الثقافة مجموعة من ورش الرسم وورش عمل حرفيه والمسرح لتعزيز الإبداع لدى الشباب والأطفال.

ويشارك مجمع عمال مصر أيضا في تنظيم ملتقى توظيفي يوم الاحد يتيح الفرص لأبناء المنطقة، وتساهم مؤسسة "مصر الخير" في دعم المتعثرين ودفع مديونيات الغارمين وتقديم التوعية حول مخاطر الغرم .