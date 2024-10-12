«القاهرة الإخبارية»: الاحتلال يستخدم أدوات وأساليب مختلفة لقتل الفلسطينيين

قال يوسف أبو كويك، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من خان يونس، إن ما يجري في شمال قطاع غزة يكشف عن نوايا إسرائيلية، ترمي لإخلاء عدة مناطق في مخيم جباليا، لافتا إلى أن الاحتلال يستخدم أدوات وأساليب مختلفة لقتل الفلسطينيين.

وأضاف «أبو كويك»، خلال رسالة على الهواء، أن من ضمن هذه الأساليب والأدوات هي الغارات التي تشنها المقاتلات الحربية الإسرائيلية، فضلا عن المدفعية التي تستهدف منازل المدنيين بشكل عشوائي، بالإضافة إلى سلاح التجويع، وحرمان المواطنين من المياه الصالحة للشرب.

وأوضح أن مناطق العمودي والسلاطين وبلدة بيت لاهية يتعرضون لحرب إبادة يشنها الجيش على هذه المناطق، لافتا إلى أن اليوم دائرة النيران توسعت في منطقة جباليا البلد والنزلة، فضلا عن منطقة أبو إسكندر وصولا إلى منطقة بركة الشيخ رضوان، والمناطق الشرقية لها، وطُلب ممن تبقى بها النزوح إلى المنطقة الجنوبية من قطاع غزة.

ولفت إلى أن الطائرات المقاتلة الحربية استهدفت منزلا في شارع الهوجة، مما أسفر عن استشهاد 4 مواطنين، موضحا أنه بعد أداة صلاة الجنازة على الشهداء، عاود الاحتلال استهداف ذات المنزل مرة أخرى، مما أسفر عنه استشهاد 4 مواطنين أخرين.