خبير عسكري: أمريكا هددت بضرب مصر بالقنبلة النووية في هذه الحالة

قال العميد سمير راغب، الخبير العسكري، إن وزير الخارجية الأمريكي هنري كيسنجر هدد بضرب القاهرة بالقنبلة النووية، حال ضرب الجيش المصري الثغرة في السادس من أكتوبر، مضيفًا أن انتصار السادس من أكتوبر أدى إلى نوع من التوازن في المنطقة من حيث القوة العسكرية.

وأضاف "راغب"، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن مصر قامت بمعجزة في حرب السادس من أكتوبر في تدمير خط بارليف المحصن بصورة ضخمة للغاية، مشيرًا إلى أن هذا الخط كان يحتوي على الكثير من المواقع والخنادق الدفاعية، ولم يكن مجرد ساتر.

وأوضح أن المشاة بعد عبورهم خط بارليف قاموا بالقتال ضد المدرعات الإسرائيلية، خاصة وأن المدرعات المصرية لم تستطع المرور إلى الضفة الأخرى إلا بعد إعداد الكباري، وهذا أخذ بعض الوقت.