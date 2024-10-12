خبير عسكري: السادس من أكتوبر كانت حرب تحريك من أجل التحرير

قال العميد سمير راغب، الخبير العسكري، إن الرئيس الراحل محمد أنور السادات في جنازة الرئيس جمال عبد الناصر تحدث مع وزير الخارجية الأمريكي حول إعداد سلام مع دولة الاحتلال، والحصول على الأراضي المحتلة مقابل السلام.

وأضاف "راغب"، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن حرب السادس من أكتوبر كانت تهدف لتحريك قضية احتلال الأراضي المصرية، والوصول إلى وضع تفاوضي يسمح بالحصول على الأرض، مشيرًا إلى أن فكرة السلام كانت لدى الرئيس جمال عبد الناصر والرئيس السادات.

وأوضح أن حرب السادس من أكتوبر كانت حرب تحريك من أجل تحرير الأراضي المصرية، مشيرًا إلى أن مصر في السادس من أكتوبر لم تكن تمتلك القدرة العسكرية لتحرير كل الأراضي المصرية المحتلة.

