ads
السبت 12 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

خبير عسكري: السادس من أكتوبر كانت حرب تحريك من أجل التحرير

العميد سمير راغب،
العميد سمير راغب، الخبير العسكري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال العميد سمير راغب، الخبير العسكري، إن الرئيس الراحل محمد أنور السادات في جنازة الرئيس جمال عبد الناصر تحدث مع وزير الخارجية الأمريكي حول إعداد سلام مع دولة الاحتلال، والحصول على الأراضي المحتلة مقابل السلام.

وأضاف "راغب"، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن حرب السادس من أكتوبر كانت تهدف لتحريك قضية احتلال الأراضي المصرية، والوصول إلى وضع تفاوضي يسمح بالحصول على الأرض، مشيرًا إلى أن فكرة السلام كانت لدى الرئيس جمال عبد الناصر والرئيس السادات.

وأوضح أن حرب السادس من أكتوبر كانت حرب تحريك من أجل تحرير الأراضي المصرية، مشيرًا إلى أن مصر في السادس من أكتوبر لم تكن تمتلك القدرة العسكرية لتحرير كل الأراضي المصرية المحتلة.
 

العميد سمير راغب الخبير العسكري الرئيس الراحل محمد أنور السادات الرئيس جمال عبد الناصر