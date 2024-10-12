«القاهرة الإخبارية»: الاحتلال الإسرائيلي يصعد هجماته على الأراضي اللبنانية كافة

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من حاصبيا جنوب لبنان، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن سلسلة غارات جوية على عدة بلدات في القطاع الشرقي للجنوب اللبناني من بينها مدينة الوزاني والخيام وعدد من البلدات الأخرى، بالإضافة إلى عدة بلدات في القطاعين الأوسط والغربي من الجنوب اللبناني.

وأضاف «سنجاب»، خلال رسالة على الهواء عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن عدد البلدات الجنوبية اللبنانية التي تعرضت لاعتداءات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدار الساعات الماضية منذ صباح اليوم وصل إلى أكثر من 30 بلدة، بالإضافة إلى عدد من البلدات في البقاع شرق الدولة اللبنانية.

وتابع: «جيش الاحتلال شن عدوان واسع على محافظة جبل لبنان في ثلاثة مواقع متفرقة، وهذا شيء مستحدث، وهو ما يعني أن الاحتلال الإسرائيلي صعد من هجماته في مختلف المناطق وعلى كافة الأراضي اللبنانية سواء في الجنوب أو شرق الدولة اللبنانية أو في عمق المناطق وسط لبنان».