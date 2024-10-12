داليا مصطفى: التفكير الإيجابي ساعدني في التعايش مع مرض السكر

قامت الفنانة داليا مصطفى بزيارة لمستشفى بهية بفرعها الجديد في مدينة الشيخ زايد لدعم محاربات سرطان الثدي.

وتحدثت داليا خلال كلمتها عن أهمية التفكير الإيجابي في العلاج وتأثيره عليها في مرضها بالسكر.. مؤكدة أنه ساعدها في التعايش مع السكر الذي فوجئت بالإصابة به، وأخذ يرتفع لمستويات عالية لأنها بداخلها كانت ترفض الفكرة.

وتابعت داليا:" وعندما قررت مصاحبة المرض وتقبله والتفكير بشكل إيجابي تمكنت بمساعدة الأطباء من السيطرة عليه والمحافظة على عدم ارتفاع مستوياته من جديد".

وجاءت زيارة داليا بحضور بسام خوري خبير تطوير الوعي الذاتي، ودكتور جهاد إبراهيم بطلة السباحة من ذوي الهمم.

وتأتي زيارة داليا مصطفى لمستشفى بهية لسرطان الثدي بالتزامن مع الاحتفال بشهر التوعية بسرطان الثدي الذي يأتي في شهر أكتوبر من كل عام.

من جهة أخرى تنتظر داليا عرض مسلسل "روج أسود" المكون من 30 حلقة خلال الفترة المقبلة، وتدور أحداثه حول المشاكل التي يتعرض لها العائلات في محاكم الأسرة، ويشارك في العمل مجموعة من النجوم أبرزهم: رانيا يوسف، داليا مصطفي، لقاء الخميسي، فرح الزاهد، كريم العمري، عابد عناني، محمد دسوقي، من تأليف أيمن سليم، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

داليا مصطفى شاركت في مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة الفنان ياسر جلال وعرض بموسم دراما رمضان 2023.