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السبت 12 أكتوبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

الثلاثاء.. منتدى المستقبل للفكر والإبداع يناقش رواية "الهامسون" للكاتبة هالة البدري

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يعقد منتدى المستقبل للفكر والإبداع، في السابعة من مساء الثلاثاء المقبل،  في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني، ندوة نقدية لمناقشة رواية "الهامسون" للكاتبة الروائية هالة البدري.

يناقش الرواية الكاتب والناقد الدكتور يسري عبدالله، والشاعر والناقد عاطف عبدالعزيز، وتدير الندوة القاصة والصحفية هايدي فاروق.

صدرت رواية "الهامسون" عن مؤسسة بتانة للنشر، وتأتي بعد مجموعة متميزة من الأعمال السردية للكاتبة والصحفية هالة البدري، من بينها روايات " ليس الآن"، و" امرأة ما"، و" منتهى"، و"مدن السور "، و"مطر على بغداد"، و" نساء في بيتي"، وغيرها.

تعد هالة البدري إحدى أبرز الكاتبات في السردية المعاصرة، وحازت جائزة الدولة التقديرية في الآداب في العام 2023، فضلا عن عدد من الجوائز الأدبية، وكانت رئيسا لتحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون.

منتدى المستقبل للفكر والإبداع هالةالبدري الهامسون الناقد الأدبي الدكتور يسري عبدالله