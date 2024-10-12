غارات إسرائيلية على صور ومرجعيون و"حزب الله" يقصف ثكنة معاليه جولاني بالصواريخ

شن الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم السبت، غارة على منزل في بلدة عيتيت في قضاء صور بمحافظة جنوب لبنان، ما أدى إلى وقوع إصابات.



وفي السياق، أشارت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان إلى شن طيران الاحتلال غارات استهدفت بلدات القوزح وحاريص والبازورية في قضاء صور، بالإضافة إلى غارة على بلدة كفركلا في قضاء مرجعيون بمحافظة النبطية.

كما أغار الطيران الحربي الإسرائيلي، على دفعتين، على الوازعية عند أطراف المحمودية في منطقة جزين.



من جانبه، أعلن "حزب الله" قصف ثكنة معاليه جولاني بالصواريخ، وذلك دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، وردا على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، وفق بيان صادر عن الحزب.