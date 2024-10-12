غدا.. "حبل ف أوضة ضلمة" و"الظاهرة" ضمن العروض الطويلة بمهرجان آفاق مسرحية

يشهد مسرح آفاق برمسيس، غدا الأحد، العرضين المسرحيين "حبل ف أوضة ضلمة" و"الظاهرة"، ضمن مسابقة العروض الطويلة في النسخة العاشرة لمهرجان آفاق مسرحية دورة "نور الشريف"، التي تقام على مرحلتين الأولى من 3 إلى 21 أكتوبر الجاري، والثانية مرحلة النهائيات على مسرح الهناجر من 29 أكتوبر وحتى 7 نوفمبر المقبل.

قالت سالي سليمان المدير التنفيذي للمهرجان، إن مسرحية "حبل ف أوضة ضلمة" تعرض في السابعة مساء، ومن تأليف أحمد سمير، وإخراج مايكل نصحي، ويقدم في التاسعة والنصف مساءً مسرحية "الظاهرة" عن مسرحية "عذاب بيوتر أوهي" تأليف سلافومير مروجيك ومن إعداد وإخراج نادر نظير.

قال مايكل نصحي مخرج عرض "حبل في أوضة ضلمة"، إن العمل تدور أحداثه داخل إحدى المصحات النفسية الخاصة، ويبدأ بطل الحكاية بالدخول لتلك المصحة للإنتقام لحبيبته التي أغتصبت داخل تلك المصحة وماتت منتحرة من الإكتئاب الحاد وتجمع الصدفة أن تكون تلك الليلة التي دخل بها المصحة هي ليلة رأس السنة الميلادية، ثم نكتشف أن بطل تلك المسرحية مريض بالإنفصام وهو الذي كان السبب في دخول حبيبته المصحة.

المسرحية من بطولة: "نويل" سمعان كمال، "رشيد" مينا بديع، "العازف" أحمد نعيم، "الكفيفة" مريم عادل، "العاهرة" جورجيت عزت، "الأبكم" بافلي أشرف، "الشيخ" عادل عماد، "الأخر" بيتر أيمن، "الملحد" يوسف علي، "الفتاة" كاترين عياد، "نزيل 1" مونيكا مجدي، "نزيل 2" جون سمير، "نزيل 3" مارينا رؤوف، "نزيل 4" رفقه موسى، تصميم إضاءة مايكل نصحي، ديكور جوزيف بهاء، ملابس مريم عادل، تصميم استعراضات فادي سمير، راقصون مينا فايز، كاترين عياد، اكسسوارات كاتي عياد، موسيقى تصويرية سامح ألكسان،، تأليف أحمد سمير، إخراج مايكل نصحي.

قال نادر نظير مخرج عرض "الظاهرة"، إن فريق بانوراما تأسس سنة 2000 من خريجي فريق المسرح بكلية الهندسة جامعة عين شمس، وقدم مجموعة من العروض المستقلة على مختلف مسارح القاهرة وشاركت فى العديد من المهرجانات، والمسرحية معالجة معاصرة لمسرحية "عذاب بيوتر أوهي" للكاتب البولندي سلافومير مروجيك، وتدور الأحداث فى إطار كوميدي استعراضي، حيث يحاول عصفور أن يعيش حياة هادئة يوم أجازته قبل أن يتفاجئ بزيارات متعددة من مبعوثين يدعون حدوث ظاهرة فريدة من نوعها فى منزله يتجاهل عصفور إدعاءاتهم التي تزداد بها سطوتهم على المنزل الذي يتحول الى سيرك ثم الى غابة مستنكراً الحدث.. قبل أن يصبح هو محور الحدث.

المسرحية من بطولة: نادر نظير "الزوج عصفور"، ياسمين عبد الحميد "الزوجة"، خالد دجوي "الموظف"، كريم قدري "سكرتير الخارجية"، محمد إسماعيل "مدير السيرك"، شريف الشامي "العالم"، مي عبد الله "المدرسة"، نسمة جعفر "المذيعة"، محمد مصطفى رمزي "المهراجا"، راقصون : شادي عادل، عصام شريف، أمل خالد، روان عماد، نسرين عابدين، غادة الشعراوي، طفلة لانا أيمن، طفلة سارة حسام ، إدارة مسرحية محمد ماهر، محمد عبد العزيز، نيفين شريف، تصميم استعراضات نسرين أبو طالب، إعداد موسيقي هدى المحجوب، سينوغرافيا محمد نصار، مخرج منفذ محمد اسماعيل، مخرج منفذ ورئيس الفريق كريم قدري، إعداد وإخراج نادر نظير.

مهرجان آفاق مسرحية في دورته العاشرة يقام برعاية وزارة الثقافة، وبدعم قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد خلال، وأمين عام المهرجان ومؤسسة هشام السنباطي، والمدير التنفيذي سالي سليمان، والمدير الفني المخرج ياسر أبو العينين والمخرج أيمن غالي، ومدير الإعلام والتوثيق الناقد والمؤلف أحمد زيدان، ومدير العلاقات الخارجية الفنانة الليبية خدوجة صبري.