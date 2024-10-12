التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول من مباراة كرواتيا ضد إسكتلندا.. فيديو

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، الشوط الأول من مباراة كرواتيا ضد إسكتلندا، التي تقام حاليًا بين المنتخبين على ملعب ماكسيمير ستاديون، في إطار منافسات الجولة الثالثة من المستوى الأول لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

قاد المخضرم لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد الإسباني، تشكيل منتخب كرواتيا ضد إسكتلندا، بينما تواجد أندرو روبرتسون ظهير ليفربول الإنجليزي وقائد المنتخب الإسكتلندي في التشكيل الأساسي لمنتخب بلاده.

أهداف مباراة كرواتيا ضد إسكتلندا

باغت منتخب إسكتلندا، كرواتيا بهدف في الدقيقة 32 عن طريق ريان كريستي، الذي استغل خطأ رفاق مودريتش داخل منطقة الجزاء.

وأدرك إيجور ماتانوفيتش التعادل لصالح المنتخب الكرواتي في الدقيقة 36، بعدما نجح في توجيه تمريرة زميله إيفان بيرسيتش في شباك الضيوف بتسديدة قوية.

يحتل منتخب كرواتيا وصافة جدول ترتيب المجموعة الأولى من المستوى الأول لبطولة دوري الأمم الأوروبية برصيد 3 نقاط، خلف منتخب البرتغال المتصدر بـ6 نقاط، بينما يتذيل منتخب إسكتلندا الترتيب بلا نقاط.