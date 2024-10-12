صور.. وسط أجواء مبهجة داليا مصطفى تزور "بهية": استمد منهن القوة

حرصت النجمة داليا مصطفى على زيارة مستشفى بهية بفرعها الجديد في مدينة الشيخ زايد وإلتقت محاربات مرضى سرطان الثدي.

وخلال الزيارة قامت داليا بتفقد ورش العمل التي تقوم بها محاربات سرطان الثدي منها المختصة بالخياطة، والتقطت الصور التذكارية معهن وسط أجواء من البهجة والأمل.

وعبرت داليا مصطفى عن سعادتها بتواجدها وسط محاربات سرطان الثدي، وأشادت بما تقدمه لهم مستشفى بهية من دعم علاجي ونفسي واجتماعي، وأيضا الاهتمام بتواجد أنشطة متنوعة وإنتاج متميز.

وتابعت داليا خلال كلمتها:" حضرت اليوم لاستمد القوة منكن، أرى هنا الأمل والتفاؤل بالشفاء، والعامل النفسي في المرض هام كثيرا وسعدت بما وجدته بينكن من حب للحياة ووضع أهداف جديدة وعدم الاستسلام حقيقي محاربات أقوياء".

وأضافت داليا مصطفى:" أكرر حبي وتقديري لرحلة العلاج المليئة بالتفاؤل التي خاضتها كل واحدة منكن".

وتأتي زيارة داليا مصطفى لمستشفى بهية لسرطان الثدي بالتزامن مع الاحتفال بشهر التوعية بسرطان الثدي وهو أكتوبر الجاري.

ودعمت داليا مصطفى في وقت سابق مؤسسة بهية لتقليل قوائم الانتظار لتكون21 يوم بدلا من 45 يوم.

من جهة أخرى، تنتظر داليا عرض مسلسل "روج أسود" المكون من 30 حلقة خلال الفترة المقبلة، وتدور أحداثه حول المشاكل التي يتعرض لها العائلات في محاكم الأسرة، ويشارك في العمل مجموعة من النجوم أبرزهم: رانيا يوسف، داليا مصطفي، لقاء الخميسي، فرح الزاهد، كريم العمري، عابد عناني، محمد دسوقي، من تأليف أيمن سليم، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

داليا مصطفى شاركت في مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة الفنان ياسر جلال وعرض بموسم دراما رمضان 2023.