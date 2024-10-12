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السبت 12 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الأهلي يواجه أهلي جدة السعودي في مهرجان اعتزال الأسطورة خالد مسعد

خالد مسعد لاعب نادي
خالد مسعد لاعب نادي أهلي جدة
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تقرر مشاركة النادي الأهلي مباراة اعتزال الأسطورة السعودي خالد مسعد، لاعب نادي أهلي جدة السابق، خلال شهر نوفمبر المقبل بعد الاتفاق على كافة التفاصيل.

وخرج خالد مسعد، لاعب نادي أهلي جدة والمنتخب السعودي السابق، في مؤتمر صحفي أعلن خلاله تفاصيل مباراة اعتزاله بمشاركة النادي الأهلي المصري.

وستقام مواجهة الأهلي المصري أمام أهلي جدة السعودي يوم الثلاثاء، 12 نوفمبر المقبل على ملعب الجوهرة في مدينة جدة.

وتنطلق صافرة بداية مواجهة الأهلي المصري أمام أهلي جدة السعودي في حفل اعتزال خالد مسعد في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وسيتواجد عدد من أساطير كرة القدم السعودية في مباراة اعتزال خالد مسعد، على رأسهم كلًا من ماجد عبد الله، محمد نور، سامي الجابر ويوسف الثنيان.

 

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