"الصحة العالمية": إغلاق نصف مراكز الرعاية الصحية في لبنان

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم السبت، إن ما يقرب من نصف مراكز الرعاية الصحية الأولية في مناطق الصراع في لبنان أصبحت الآن مغلقة وسط تصاعد العنف، بحسب ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وكتب المدير. العام لمنظمة الصحة العالمية عبر حسابه علي "اكس" (تويتر سابقا):" أنه من بين 207 مراكز في مناطق الصراع، تم إغلاق 100 مركز الآن." وأغلقت خمسة مستشفيات أبوابها بعد الأضرار الهيكلية الناجمة عن الهجمات الإسرائيلية.

وأضاف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية:" يجب أن تتوقف الهجمات على العاملين الصحيين والمرافق، والتي تسببت في مقتل ما يقرب من 100 شخص. عدد الجرحى آخذ في الازدياد.

وتابع:" إن النظام الصحي يكافح من أجل التأقلم بسبب محدودية الرصيد البشري والموارد."