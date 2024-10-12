وزير الاقتصاد اللبناني يشكر مصر على دعم لبنان ورفضها المساس بسيادته

أعرب وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أمين سلام، عن شكره لمصر والرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمهم للبنان ورفضهم المساس بأمنه وسيادته واستقراره ووحدة أراضيه.

وقال سلام في اتصال هاتفي مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، حسن الخطيب، اليوم السبت، إنّ القيادة والشعب المصري يقدمان دعمًا إنسانيًا وإغاثيًا وإخويًا للشعب والدولة والجيش اللبناني، كما يحتضنان لبنان على كل الصعد.

وشدد على أهمية الدور المصري في المستجدات الراهنة، خاصةً جهودها لوقف إطلاق النار ودورها في اللجنة الخماسية في دعم لبنان للتخلّص من أزماته الدستورية وانتخاب رئيس للبلاد، وإنقاذ الدولة ودعم الجيش اللبناني، ما يؤمن مستقبل الوطن ضمن الدرع العربي.

وأكد سلام أهمية دور لبنان في مستقبل الرؤى العربية واحتضانه من قبل أشقائه العرب، مشيرا الى تحمّل الدولة اللبنانية مسؤولياتها في حماية لبنان على مساحة أراضيه وحدته عبر قواتها الشرعية وعلى رأسها مؤسسة الجيش اللبناني ودعم تنفيذ الشرعية الدولية وتطبيق القانون الدولي، خاصةً تنفيذ القرار 1701.

كما ثمّن موقف القيادة المصرية والجهود العربية المتواصلة من قبل القاهرة مع العاصمة القطرية الدوحة، في إطار التنسيق المشترك والّتشاور الدوري بين البلدين، حيث أعلنت اليوم وزارة الخارجية المصرية أنّ وزير خارجية مصر ، بدر عبد العاطي ورئيس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اتفقا على ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة لبنان وسلامة أراضيه والدّعوة إلى وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان والانسحاب الإسرائيلي من كافة الأراضي اللبنانية، وعلى ضرورة التزام جيش الاحتلال بضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة في قوة اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان بعد تعرّضها للاعتداءات.

من جهته، أكد الوزير المصري، بحسب وكالة الأخبار اللبنانية، على أهمية التعاون وتكاتف الجهود الإقليمية والدولية لمواصلة نقل المساعدات الإنسانية والإيوائية والّطبية للشعب اللبناني في ظل الظروف العصيبة النّاتجة عن نزوح أكثر من 1.2 مليون لبناني جراء الاعتداءات الإسرائيلية المتكرّرة.

وشدّد الطرفان على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة بين القاهرة وبيروت في هذه الظروف الصعبة.