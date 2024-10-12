الاثنين.. انطلاق جيتكس دبي 2024 بمشاركة مصرية واسعة وإضافات جديدة تعزز الابتكار

تنطلق الإثنين المقبل فعاليات الدورة الـ 44 من معرض ومؤتمر جيتكس جلوبال دبي 2024 في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر المقبل، بمشاركة واسعة من شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المصرية، تحت رعاية غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات "CIT".

ومن المقرر أن يضم الجناح المصري عدد كبير من الشركات المتخصصة في مجالات متعددة، منها حلول الاتصالات، الحوسبة السحابية، الذكاء الاصطناعي، تطبيقات البرمجيات، أمن المعلومات، واستشارات التكنولوجيا. وتهدف هذه المشاركة إلى تعزيز حضور الشركات المصرية في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والترويج لمنتجاتها وخدماتها التكنولوجية المتميزة.

مشاركة مصرية طموحة للتوسع الدولى

أكد خالد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أن المشاركة تأتي ضمن خطة "تنمية الأعمال دوليًا" التي تسعى لدعم الشركات المصرية في فتح أسواق جديدة والترويج لحلولها ومنتجاتها وخدماتها بشكل أفضل في منطقة الشرق الأوسط. وأضاف أن الجناح المصري سيخصص "مساحات عرض" لعقد لقاءات عمل داخل الجناح المصري لتسهيل فرص الشراكة مع الشركات المحلية والدولية المشاركة في المعرض، إضافة إلى تعزيز التعاون مع نظيراتها في منطقة الخليج العربي.

وأشار إلى أن هذه المشاركة تأتي بناءً على رغبة العديد من الشركات المصرية في الحضور بمعرض "جيتكس جلوبال 2024"، خصوصًا في ظل النجاحات التي حققتها الشركات في الدورات السابقة من حيث توقيع العقود وإبرام الشراكات. ويأمل المشاركون في تعزيز التعاون المستقبلي مع عملائهم في منطقة الخليج والشرق الأوسط.

من جانبه، قال أحمد السبكي، عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس محور تنمية الأعمال دوليًا، إن الجناح المصري سيضم شركات متخصصة في حلول الاتصالات، الحوسبة السحابية، الذكاء الاصطناعي، تطبيقات البرمجيات، أمن المعلومات، استشارات التكنولوجيا، وحلول القطاع المالي. وأوضح أن الغرفة تعمل وفق استراتيجية طموحة تستهدف التوسع الإقليمي والعربي والأفريقي للشركات المصرية، مع تسليط الضوء على المزايا التنافسية للمنتجات والكوادر المحلية.

ما الجديد فى جيتكس 2024؟

من بين المستجدات المهمة في الدورة الـ 44 من المعرض، إطلاق منصة "إصدارات جيتكس"، كجزء من رؤية دبي لدعم 30 شركة ناشئة بقيمة مليارية بحلول عام 2030. وتهدف هذه المنصة إلى تعزيز نمو الشركات الناشئة وتسريع استراتيجياتها العالمية.

مؤتمر الأمن السيبرانى

هذا العام، سيخصص جزء كبير من الحدث لمناقشة قضايا الأمن السيبراني، مع جلسات تفاعلية تضم شخصيات بارزة في هذا المجال، مثل:

تشنكسي وانغ، الشريك الإداري في شركة Rain Capital من الولايات المتحدة، والتي تُعد من أبرز المستثمرين في تقنيات الأمن السيبراني عالميًا.

إيكاترينا سيربان، نائبة رئيس الخصوصية وأمن المعلومات في شركة Bosch الألمانية، التي ستناقش استراتيجيات تبني الأمن السيبراني داخل المؤسسات.



جيتكس 2024: بوابة التكنولوجيا في الشرق الأوسط

من المتوقع أن يجذب معرض "جيتكس جلوبال 2024" أكثر من 600 شركة عارضة، بالإضافة إلى مشاركة 6 آلاف جهة وحضور 170 ألف خبير ومدير تنفيذي في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من 180 دولة. يُعد هذا الحدث منصة رئيسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، ما يعزز من فرص الشركات المصرية في تحقيق شراكات عالمية وتوسيع نطاق أعمالها