ads
السبت 12 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بعد مسيرة 12 عامًا.. مانشستر سيتي يعلن رحيل مديره الرياضي

تشيكي بيجيريستين
تشيكي بيجيريستين مع جوارديولا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تلقت جماهير نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم السبت، صدمة قوية بإعلان النادي رسميًا عن رحيل مديره الرياضي تشيكي بيجرتستين بنهاية الموسم الحالي؛ وذلك بعد مسيرة حافلة امتدت لـ12 عامًا.

جاء هذا الإعلان المفاجئ في بيان رسمي صادر عن مانشستر سيتي، حيث كشف عن تعيين البرتغالي هوجو فيانا، القادم من سبورتنج لشبونة، خلفًا لـ بيجرتستين.

وتشهد الفترة المقبلة تعاونًا وثيقًا بين بيجرتستين وفيانا لضمان انتقال سلس للمسؤوليات، قبل أن يتسلم فيانا زمام الأمور بشكل كامل في صيف 2025.

بيجرتستين.. 12 عامًا من الإنجازات مع مانشستر سيتي

يشهد رحيل بيجرتستين نهاية حقبة من النجاح في مانشستر سيتي، حيث كان له دور بارز في بناء الفريق الذي حقق العديد من الألقاب المحلية والقارية تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

وأشاد النادي بمساهمة بيجرتستين في تطوير الفريق، مؤكدًا على تكريم المدير الرياضي السابق بشكل لائق بعد نهاية الموسم.

ويحتل فريق مانشستر سيتي وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 نقطة، خلف ليفربول المتصدر بفارق نقطة وحيدة.

مانشستر سيتى بيجرتستين تشيكي بيجرتستين مدير مانشستر سيتي الرياضي المدير الرياضي لمانشستر سيتي رحيل بيجرتستين اخبار مانشستر سيتي