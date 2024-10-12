بعد مسيرة 12 عامًا.. مانشستر سيتي يعلن رحيل مديره الرياضي

تلقت جماهير نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم السبت، صدمة قوية بإعلان النادي رسميًا عن رحيل مديره الرياضي تشيكي بيجرتستين بنهاية الموسم الحالي؛ وذلك بعد مسيرة حافلة امتدت لـ12 عامًا.

جاء هذا الإعلان المفاجئ في بيان رسمي صادر عن مانشستر سيتي، حيث كشف عن تعيين البرتغالي هوجو فيانا، القادم من سبورتنج لشبونة، خلفًا لـ بيجرتستين.

وتشهد الفترة المقبلة تعاونًا وثيقًا بين بيجرتستين وفيانا لضمان انتقال سلس للمسؤوليات، قبل أن يتسلم فيانا زمام الأمور بشكل كامل في صيف 2025.

بيجرتستين.. 12 عامًا من الإنجازات مع مانشستر سيتي

يشهد رحيل بيجرتستين نهاية حقبة من النجاح في مانشستر سيتي، حيث كان له دور بارز في بناء الفريق الذي حقق العديد من الألقاب المحلية والقارية تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

وأشاد النادي بمساهمة بيجرتستين في تطوير الفريق، مؤكدًا على تكريم المدير الرياضي السابق بشكل لائق بعد نهاية الموسم.

ويحتل فريق مانشستر سيتي وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 نقطة، خلف ليفربول المتصدر بفارق نقطة وحيدة.