تايمز أوف إسرائيل: إصابة شخصين في هجوم صاروخي من لبنان على شمال اسرائيل

ذكرت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل)، اليوم السبت، أن شخصين أصيبا بجروح في وابل الصواريخ الذي أُطلق من لبنان في وقت سابق اليوم تجاه شمال إسرائيل.

ونقلت الصحيفة عن خدمات الطوارئ القول إن الاثنين أصيبا عند تقاطع بالقرب من مدينة عكا، حيث تم تقديم الرعاية اللازمة.

وأشارت إلى أن أن صفارات الإنذار دوت في عدد من البلدات القريبة من الحدود الشمالية، محذرة من إطلاق صواريخ قادمة.

وكان الجيش الإسرئيلي قد أعلن أن نحو 35 صاروخًا أطلقوا في وابل الصواريخ الذي تسبب في انطلاق صفارات الإنذار في عكا والبلدات المحيطة بها، وأن بعض الصواريخ تم اعتراضها.