إنفينيكس تطلق منصة Infinix AI∞ للذكاء الاصطناعى التوليدى فى الشرق الأوسط وأفريقيا

أعلنت شركة إنفينيكس، العلامة التجارية الرائدة في تقديم حلول التكنولوجيا للشباب، عن إطلاق منصتها الجديدة Infinix AI∞، التي تعتبر أول منظومة متكاملة للذكاء الاصطناعي التوليدي في الشرق الأوسط وأفريقيا. تهدف هذه المنصة إلى تعزيز مستويات الإبداع والإنتاجية في الحياة اليومية، من خلال توفير تجربة تقنية متطورة للمستخدمين.

تشمل الابتكارات الجديدة المدمجة في المنصة "Folax"، المساعد الافتراضي الذكي المدعوم بنماذج متقدمة مثل GPT-4 وGemini، والذي يقدم استجابات فورية وتوصيات شخصية عبر النصوص، الصوت، أو الصور. ويعمل Folax على تحسين تفاعل المستخدمين مع التكنولوجيا من خلال توفير تجربة سلسة وبديهية.

قال توانوي شي، المدير العام لـ Infinix AI: "يمثل Infinix AI∞ نقلة نوعية في مجال التكنولوجيا الشخصية، حيث صُمم لتلبية احتياجات المستخدمين وتقديم تجربة متصلة وسلسة تساعد على تبسيط الروتين اليومي، تعزيز الإنتاجية، وتحفيز الإبداع. نسعى لجعل الذكاء الاصطناعي المتقدم في متناول الجميع لدعم الإبداع والإنتاجية على مستوى عالمي".

تقدم منصة Infinix AI∞ مجموعة من الأدوات الذكية التي تخدم الأفراد في حياتهم الشخصية والمهنية. من بين هذه الأدوات، ميزة Live Texts∞ التي تتيح استخراج المعلومات من الصور والوثائق بشكل فوري، وWriting Tools∞ التي تساعد في تحسين النصوص والمحتوى، سواء كان بريدًا إلكترونيًا أو تقريرًا، وذلك من خلال فحص النحو وإعادة صياغة المحتوى.

كما توفر ميزة Magic Create∞ التي تدعم المستخدمين في تحويل أفكارهم إلى واقع بسهولة، مما يجعلها أداة قوية لمحبي الإبداع.

واختتم توانوي شي قائلاً: "يمثل Infinix AI∞ معيارًا جديدًا للذكاء الاصطناعي بفضل قدرته على التكيف مع السياقات المختلفة ودعمه لأكثر من 100 لغة، بما في ذلك لغة الهوسا للمرة الأولى. هذا التوسع في الدعم اللغوي يعزز التواصل في مناطق مثل أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب شرق آسيا، ويجعل Infinix AI∞ خطوة متقدمة نحو مستقبل التكنولوجيا الذكية المتكاملة".