اتفاقية بين "سهل" و"إيجاس" لتوفير خدمة شحن كروت الغاز عبر الهواتف المحمولة

أعلنت شركة "سهل"، الرائدة في مجال الدفع والتحصيل الإلكتروني، عن توقيع اتفاقية شراكة مع الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" وشركة "المعصرة جاز مترو"، لتقديم خدمة شحن كروت الغاز مسبقة الدفع باستخدام تقنية الاتصال القريب المدى (NFC) عبر تطبيق "سهل". يأتي هذا التعاون بعد نجاح الشركة في توفير حلول شحن عدادات الكهرباء، ويهدف إلى تحسين تجربة المستخدمين من خلال تمكينهم من شحن كروت الغاز بسهولة من أي مكان وفي أي وقت دون الحاجة للتوجه إلى مراكز الشحن التقليدية.

تهدف هذه الاتفاقية إلى تقديم نقلة نوعية في كيفية شحن كروت الغاز، حيث سيتمكن المواطنون من استخدام هواتفهم المحمولة للشحن عبر تقنية NFC مباشرة من منازلهم، مما يسهم في توفير الوقت والجهد. كما يعزز هذا التعاون من دعم مبادرات الشمول المالي والتحول الرقمي في مصر، ويأتي في إطار الجهود المستمرة لتبسيط خدمات المرافق للمواطنين.

قال المهندس عبدالله عسل، العضو المنتدب لشركة "سهل": إن هذه الشراكة تأتي ضمن استراتيجية سهل لتقديم حلول رقمية مبتكرة تهدف إلى تحسين جودة حياة المصريين.

يتيح تطبيق "سهل" للمستخدمين مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك شحن كروت الكهرباء والمياه والغاز، دفع الفواتير، شحن جميع شبكات الاتصالات المصرية، بالإضافة إلى أكثر من 50 خدمة أخرى. يسعى التطبيق إلى تقديم حلول دفع سهلة وآمنة، مما يجعله جزءًا أساسيًا من حياة المواطنين في مصر.