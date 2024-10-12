«إكسترا نيوز»: إنجاز محور الزقازيق السنبلاوين بمعايير ومواصفات عالمية

قال نجاة الجبالي، مراسلة قناة «إكسترا نيوز»، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح مشروع محور الزقازيق السنبلاوين، اليوم السبت، ليدخل حيز الخدمة فعليًا في الثاني عشر من أكتوبر 2024، لافتة إلى أنه بدأ العمل فيه منذ عام 2020.

وأضافت «الجبالي»، خلال رسالة لها للقناة، أن هذا المحور تم إنجازه تماما على كافة المعايير والمواصفات العالمية ضمن المشروع القومي لتنفيذ الطرق، لافتة إلى أنه يهدف لرفع كفاءة وتطوير وإنشاء الطرق على مستوى أنحاء الجمهورية، من أجل تحقيق السيولة المرورية.

وأوضحت أن المحور يمتد على مساحة 40 كم من مدينة الزقايق حتى السنبلاوين، وعرضه 25 م بواقع 12.5 م لكل اتجاه، مؤكدة أن كل اتجاه يتكون من 3 حارات مرورية، فضلا عن أنه يشتمل على 67 عملا صناعيا، و24 كوبري و38 نفق و5 برابخ، لحماية هذا الطريق من أية مخاطر مستقبلية.

ولفتت لى أنه تم إنشاء حواجز خرسانية للفصل في حركة المرور، كما تم تزويدها بالعواكس لضمان سلامة الحركة المرورية، موضحة أنه تم تزويد الطريق بالإشارات المررية لضمان أمن وسلامة الطريق.