توج بطل منتخب مصر للكاراتيه محمد أشرف بميدالية ذهبية - 68 كومتيه فردى شباب ليرتفع بذلك رصيد البعثة المصرية للكاراتيه فى بطولة العالم للناشئين والشباب وتحت 21 سنة المقامة حاليا بإيطاليا إلى 6 ميداليات.
كانت قد حصلت بطلة منتخب مصر للكاراتيه ملك ناجى على ميدالية برونزية+ 66 كومتيه فردى شابات
وحصلت رؤى طاهر على الميدالية الفضية+61 ك كومتيه فردى ناشئات فيما حصلت بطلة منتخب مصر للكاراتيه نورهان مصلح على الميدالية الفضية -61 ك كومتيه فردى ناشئات.
وحصل بطل منتخب مصر معاذ مصطفى على الميدالية الذهبية تحت 63 كومتيه فردى ناشئين.
و توجت بطلة منتخب مصر للكاراتيه ملك عفيفى ببرونزية تحت47 كومتيه فردى ناشئات.
البوابة سبورت
محمد أشرف يضيف ذهبية جديدة لمصر في بطولة العالم للكاراتيه بإيطاليا
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توج بطل منتخب مصر للكاراتيه محمد أشرف بميدالية ذهبية - 68 كومتيه فردى شباب ليرتفع بذلك رصيد البعثة المصرية للكاراتيه فى بطولة العالم للناشئين والشباب وتحت 21 سنة المقامة حاليا بإيطاليا إلى 6 ميداليات.
توج بطل منتخب مصر للكاراتيه محمد أشرف بميدالية ذهبية - 68 كومتيه فردى شباب ليرتفع بذلك رصيد البعثة المصرية للكاراتيه فى بطولة العالم للناشئين والشباب وتحت 21 سنة المقامة حاليا بإيطاليا إلى 6 ميداليات.