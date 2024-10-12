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السبت 12 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

محمد أشرف يضيف ذهبية جديدة لمصر في بطولة العالم للكاراتيه بإيطاليا

محمد اشرف
محمد اشرف
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توج بطل منتخب مصر  للكاراتيه محمد أشرف  بميدالية ذهبية - 68 كومتيه فردى شباب ليرتفع بذلك رصيد البعثة المصرية للكاراتيه فى بطولة العالم للناشئين والشباب وتحت 21 سنة المقامة حاليا بإيطاليا إلى 6 ميداليات.   
كانت قد حصلت بطلة منتخب مصر  للكاراتيه ملك  ناجى على ميدالية برونزية+ 66 كومتيه فردى شابات   
وحصلت رؤى طاهر على الميدالية الفضية+61 ك كومتيه فردى ناشئات فيما حصلت بطلة منتخب مصر  للكاراتيه نورهان مصلح  على الميدالية الفضية -61 ك كومتيه فردى ناشئات.
وحصل بطل منتخب مصر معاذ مصطفى على الميدالية  الذهبية   تحت 63 كومتيه فردى ناشئين.   
و توجت بطلة منتخب مصر  للكاراتيه ملك عفيفى ببرونزية  تحت47 كومتيه فردى ناشئات.

محمد أشرف ذهبية جديدة لمصر بطولة العالم للكاراتيه بإيطاليا احمد محمدي