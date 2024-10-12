وكيل صحة سوهاج يترأس لجنة مقابلات اختيار قيادات الصف الثاني بالمديرية

ترأس اليوم الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج لجنة اختيار قيادات الصف الثاني وتفعيل بنك قيادات الصف الثاني الإدارات الصحية والإدارات الفنية والإدارية والمستشفيات بما يتناسب مع رؤية مصر 2030 وتمكين العناصر الشابة المتميزة والقادرة علي القيادة و يتوافر بها السمات القيادية، في إطار حرص مديرية الصحة بسوهاج تأهيل قيادات الصف الثاني و تفعيل بنك قيادات لمديرية الصحة بسوهاج وتجهيز صف ثاني من القيادات بجميع الإدارات.



وضمت اللجنة كلا من الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج رئيساً، وعضوية الدكتور حسن محروس مدير عام الطب العلاجي والدكتور باهر نعيم مدير عام طب الأسنان والدكتور عمرو العرشي مدير إدارة الرعاية الأساسية و الدكتورة هاجر محمود نائباً عن الدكتورة غادة أحمد مدير عام الطب الوقائي ورمضان البرديسي مدير الشئون القانونية.



وأوضح " دويدار" أن اللجنة أجرت اليوم السبت عدة مقابلات مع المتقدمين لافتاً إلى أن الإختيار يتم وفق شروط وأسس وقواعد علمية حددتها اللجنة المنعقدة .

وأشار وكيل وزارة الصحة بسوهاج أن تاهيل قيادات من الصف الثاني يعمل على تعزيز القدره التنافسية بمختلف الادارات و تمكين الشباب المتميز ويمكنهم من اكتساب خبرات ومهارات القيادة واتخاذ القرار لافتا الى أنه سوف يتم إلحاق تلك القيادات من الصف الثاني بعدد من الدورات التدريبية لتنميه مهاراتهم، مؤكداً أن وجود قيادات من الصف الثاني يخفف من العبء على القيادات الحالية وكذلك يكونوا نواة حقيقية لقادة المستقبل.