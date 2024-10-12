أوراكل تختار مديرًا إقليميًا جديدًا فى مصر لتعزيز الحلول السحابية ودعم إستراتيجية 2030

أعلنت شركة Oracle عن تعيين المهندس وليد أحمد مديراً إقليمياً جديداً لها في مصر، في إطار منصبه الجديد، سيتولى وليد قيادة عمليات Oracle في السوق المصرية، حيث سيتعاون مع العملاء، الشركاء، والجهات الحكومية لتعزيز تبني الحلول السحابية بما يتماشى مع استراتيجية مصر للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2030.

يهدف وليد أحمد في دوره إلى دعم الابتكار المستدام للشركات المصرية من خلال تقديم أحدث حلول Oracle السحابية لمواجهة التحديات التجارية المحلية واستكشاف فرص جديدة للنمو بخبرة تتجاوز الثلاثة عقود في مجال التكنولوجيا، كان وليد قد شغل مناصب قيادية عدة داخل Oracle، وسيستمر في قيادة أعمال تطبيقات Oracle السحابية للقطاع المتوسط في منطقة أوروبا الشرقية والوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا كنائب للرئيس.

في هذا السياق، قال ليوبولدو بوادو لاما، نائب الرئيس الأول لقسم تطبيقات الأعمال في Oracle: "يأتي تعيين وليد أحمد في وقت يشهد فيه الاقتصاد الرقمي المصري نمواً متسارعاً. بقيادته، نسعى إلى تمكين المؤسسات والشركات المصرية من خلال حلول سحابية مبتكرة تساهم في تحقيق التحول الرقمي."

ويعزز وليد أحمد من التزامه بتشجيع الشباب المصري على دخول قطاع التكنولوجيا المتنامي، حيث سيركز على مبادرات Oracle لتدريب وتأهيل المواهب الشابة للمساهمة في تحقيق أهداف الاقتصاد الرقمي في مصر.

يحمل وليد أحمد درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة اسلسكا والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بالإضافة إلى شهادة البكالوريوس في الهندسة من جامعة الزقازيق.

