بحضور وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة.. متابعة حكومية للتحضيرات الجارية لاستضافة المنتدى الحضري العالمي

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، اجتماعاً مع أناكلوديا روسباخ، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وذلك بمقر مركز المنارة للمؤتمرات الدولية لمتابعة التحضيرات الجارية لاستضافة مصر للمنتدى الحضرى العالمى فى دورته الثانية عشرة "WUF12"، فى شهر نوفمبر المقبل بالتعاون مع "الهابيتات"، وذلك بحضور الدكتور عبدالخالق إبراهيم، وعدد من مسئولي الشركة المنظمة GCM، ومسئولي مركز المنارة وعدد من قيادات إدارة نظم المعلومات بالقوات المسلحة، كما تجولوا عقب الاجتماع بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، لتفقد الاستعدادات اللوجستية الجارية لاستضافة المنتدى والمرور علي بعض أجنحة الدول والمؤسسات المشاركة، وخيمة التسجيل، والبوابات الرئيسية، والمداخل المختلفة لمنطقة القاعات، والقاعة الرئيسية لعقد المنتدي .

وهنأت أناكلوديا روسباخ، بالتهنئة المهندس شريف الشربيني، والدكتورة منال عوض، على توليهما حقيبتى الإسكان والتنمية المحلية في الحكومة الجديدة ، معربة عن تقديرها للشراكة الطويلة بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات" (منذ ما يقرب من 15 عامًا)، والدعم المستمر واستضافة مصر للمكتب الإقليمي للدول العربية ومكتب مصر.

كما أعربت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، عن سعادتها بالتعاون الجاري مع الحكومة المصرية في عدد من المشاريع بمختلف المجالات المتعلقة بالحضر، ومنها، السياسة الحضرية الوطنية الجديدة التي أقرتها مصر وما تحمله من إمكانات كبيرة للمساهمة في التحضر والتنمية الوطنية، بجانب التعاون القائم منذ فترة طويلة والمقرر في مجال أدوات التخطيط والتصميم الحضري المتقدمة في المدن ذات الطبيعة الخاصة، بهدف إنشاء نظام تنافسي شامل جديد للمدن المصرية، إضافة إلى التعاون الوثيق في تحسين التخطيط التفصيلي وأدوات إدارة الأراضي، وتحسين التمويل القائم على الأراضي والاستفادة من القيمة.