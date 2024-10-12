غدا.. وزير الخارجية الإيراني يزور بغداد لإجراء مشاورات إقليمية

كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي هامانه عن أن وزير الخارجية عباس عراقجي يعتزم زيارة بغداد غدا الأحد، لإجراء مشاورات إقليمية مع كبار المسؤولين العراقيين.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيراني بحسب وكالة أنباء (إرنا) الإيرانية، اليوم السبت "بعد المشاورات الدبلوماسية مع دول المنطقة، سيقود وزير الخارجية عراقجي وفدا إلى بغداد غدا"، مشيرا إلى أن عراقجي سيلتقي خلال الزيارة بوزير الخارجية العراقي، وعدد من كبار المسؤولين العراقيين لمناقشة العلاقات الثنائية وأحدث التطورات في المنطقة".

ومن جهته، أكد السفير الإيراني في بغداد محمد كاظم آل صادق أيضًا أن وزير الخارجية الإيراني سيزور بغداد لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين العراقيين حول العلاقات الثنائية والإقليمية.

وكان وزير الخارجية الإيراني قد سافر، في وقت سابق، إلى لبنان وسوريا وقطر والسعودية لمناقشة التطورات الإقليمية.