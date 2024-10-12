ads
السبت 12 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

غدا.. وزير الخارجية الإيراني يزور بغداد لإجراء مشاورات إقليمية

عباس عراقجي
عباس عراقجي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي هامانه عن أن وزير الخارجية عباس عراقجي يعتزم زيارة بغداد غدا الأحد، لإجراء مشاورات إقليمية مع كبار المسؤولين العراقيين.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيراني بحسب وكالة أنباء (إرنا) الإيرانية، اليوم السبت "بعد المشاورات الدبلوماسية مع دول المنطقة، سيقود وزير الخارجية عراقجي وفدا إلى بغداد غدا"، مشيرا إلى أن عراقجي سيلتقي خلال الزيارة بوزير الخارجية العراقي، وعدد من كبار المسؤولين العراقيين لمناقشة العلاقات الثنائية وأحدث التطورات في المنطقة".

ومن جهته، أكد السفير الإيراني في بغداد محمد كاظم آل صادق أيضًا أن وزير الخارجية الإيراني سيزور بغداد لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين العراقيين حول العلاقات الثنائية والإقليمية.
وكان وزير الخارجية الإيراني قد سافر، في وقت سابق، إلى لبنان وسوريا وقطر والسعودية لمناقشة التطورات الإقليمية.

وزارة الخارجية الإيرانية العراق الخارجية الإيرانية لبنان