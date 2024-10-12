"المنتور" توسع برامج تدريب موظفي القطاع المصرفي بالتعاون مع كبرى البنوك المصرية

أعلنت شركة "المنتور"، الرائدة في تقديم الحلول التعليمية الرقمية، عن توسعها في تقديم برامج تدريبية مخصصة لموظفي القطاع المصرفي بالتعاون مع عدد من البنوك الكبرى في مصر. يأتي هذا التوسع في إطار جهود الشركة لتلبية احتياجات المؤسسات المصرفية وتعزيز قدرات موظفيها في مجالات الإدارة، المحاسبة، والمهارات الحياتية.

وأكدت المهندسة سالي متولي، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بشركة "المنتور"، أن الشركة تسعى من خلال هذه الشراكات إلى تحسين الأداء المؤسسي ورفع مستوى المهارات الفنية والقيادية للموظفين. وأضافت أن البرامج التدريبية تهدف إلى تعزيز الإنتاجية والكفاءة داخل المؤسسات المصرفية، مشيرة إلى التعاون مع عدد من البنوك الكبرى مثل بنك مصر، البنك الأهلي المصري، البنك التجاري الدولي، بنك QNB، والبنك الوطني العراقي.

وأوضحت سالي متولي أن "المنتور" نجحت في تدريب أكثر من 40 ألف موظف بالقطاع المصرفي، حيث أتموا ما يزيد علي 193 ألف ساعة تدريبية بمعدل إنجاز يصل إلى 85%، وتتم هذه البرامج التدريبية من خلال مكتبة "المنتور" التي تحتوي على 1200 برنامج تدريبي، بالإضافة إلى البرامج المخصصة التي تطورها الشركة لتلبية احتياجات كل بنك.

وأضافت أن "المنتور" لا تقتصر على القطاع المصرفي فقط، بل تتعاون مع أكثر من 200 شركة ومؤسسة في مجالات حيوية أخرى مثل التطوير العقاري، التأمين، الصحة، والتجزئة، وتلعب الشركة أيضًا دورًا فعالًا في دعم المبادرات الوطنية والإقليمية لتطوير المهارات، بما في ذلك برامج تعليمية متخصصة بالتعاون مع وزارات الاتصالات في مصر والمملكة العربية السعودية.

تعتبر "المنتور" من الشركات الرائدة في مجال التعليم الرقمي في المنطقة العربية، حيث تهدف من خلال برامجها إلى تجهيز الأجيال القادمة لمتطلبات سوق العمل الحديثة في مجالات مثل الأمن السيبراني، الذكاء الاصطناعي، وتطبيقات الويب.