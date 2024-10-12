Seclore العالمية تختار MCS شريكًا استراتيجيًا لتوزيع حلولها بمجال الحماية الشاملة للبيانات

أعلنت شركة الشرق الأوسط لخدمات تكنولوجيا المعلومات MCS الموزع والشريك الاستشاري الإقليمي لحلول تكنولوجيا المعلومات وتقنيات الأمن السيبراني في مصر والقارة الأفريقية اليوم عن اختيارها كشريك استراتيجي لشركة Seclore العالمية الرائدة في الحماية الشاملة للبيانات، وذلك للعمل على تسليط الضوء على المميزات التنافسية لحلول وتكنولوجيات الأخيرة في مصر وأسواق المنطقة.

توفر شركة Seclore العالمية حماية شاملة للبيانات المهمة والحساسة، وضمان عدم السماح بتسريبها أو تداولها خارج بيئة العمل المسموح بهاومن خلال تلك الحلول يمكن للعملاء التأكد من منع حدوث أي تسريب أو سرقة للبياننات للوصول إلى حماية شاملة تسمح فقط للمستخدمين المسموح لهم بالوصول إلى تلك البيانات داخل المؤسسات.

أكد المهندس علي عزام نائب الرئيس التنفيذي بشركة MCS أن هذه الشراكة ستعمل على تقديم قيمة مضافة حقيقية للصناعة في مصر والقارة الأفريقية، موضحاً أن حماية بيانات المؤسسات في القطاعات المختلفة تعد واحدة من أهم الأصول التي يجب التعامل معها بأقصى مستويات التأمين الرقمي

وأشتر إلى أن هذه الشراكة ستعمل على إتاحة الحلول المبتكرة التي تتيحها شركةSeclore العالمية لتوفير تجربة أكثر أمنا في التعامل مع البيانات ذات الطبيعة الخاصة لمختلف الهيئات الحكومية والمؤسسات المصرفية ".

من جانبه، قال جاستين إندريس الرئيس التنفيذي للإيرادات بشركة Seclore العالمية : “نحن متحمسون للإعلان عن تعاوننا الجديد مع شركة MCS كشريك لتوزيع حلول شركتنا العالمية، موضحاً أننا نمتلك باقة من الحلول المبتكرة التي تتماشى مع الأطر التي تتبناها المؤسسات المالية وقطاعي الطاقة وأمن مراكز البيانات .

وأضاف : من خلال شراكتنا الجديدة مع MCS نتطلع إلى تقديم مميزات تنافسية جديدة لعملائنا وتقديم الدعم المناسب لسلاسل التوزيع ".