كاتب صحفي: محطة قطارات صعيد مصر في بشتيل نموذج حضاري كبير

قال جمال رائف، الكاتب الصحفي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح اليوم عدة مشروعات للنقل، والتي كان منها محطة قطارات صعيد مصر ببشتيل، لافتا إلى أنها من أحد أهم شرايين التنمية التي يتم تطويرها، عبر مد أحد أهم النطاقات الجغرافية في الداخل المصري بمحطة جديدة.

وأضاف «رائف»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة المصرية استطاعت تسهيل حركة النقل والبضائع للمواطنين، وتمكنت من تقليل الحركة والتكدس الذي كان في محطة مصر؛ لافتا إلى أن هذا المشروع يتماشى مع نهج الدولة، الذي يتضح من خلال تحديث السكك الحديدية بشكل عام، فضلا عن إمداد المناطق في الداخل المصري بخطوط نقل جديدة كما في سيناء والنطاق الغربي، فضلا عن إدخال منظومات نقل حديثة مثل القطار الكهربائي الذي يصل إلى العاصمة الإدارية.

وأوضح، أن الدولة تهتم بشكل كبير بأن ينعم الصعيد بوسائل النقل المريحة التي تسهل على أهالي الصعيد، لافتا إلى أن محطة قطارات صعيد مصر ببشتيل نموذج حضاري كبير، إذ أنها تعبر عن الجمهورية الجديدة التي تسعى لتقديم الخدمة للمواطن بشكل يليق بعظمة وقدر الدولة المصرية.