"هومزمارت" تضاعف مبيعاتها أربع مرات خلال عام

أعلنت منصة "هومزمارت"، الرائدة في تجارة الأثاث عبر الإنترنت في مصر والمملكة العربية السعودية، عن تحقيق زيادة غير مسبوقة في مبيعاتها، حيث سجلت ارتفاعًا بلغ أربعة أضعاف مقارنة ابالعام الماضي، خلال حملتها السنوية للتخفيضات.

يأتي هذا النجاح في إطار احتفال الشركة بمرور خمسة أعوام على تأسيسها، ما يعزز مكانتها كأكبر منصة لتجارة الأثاث والمفروشات في السوقين المصري والسعودي.

وقدمت "هومزمارت" عروضاً حصرية لعملائها تضمنت تخفيضات كبيرة على مجموعة متنوعة من المنتجات تشمل الأثاث، الديكور، والمستلزمات المنزلية.

وتستهدف الشركة من خلال هذه العروض تلبية احتياجات العملاء المتزايدة في سوق الأثاث وتقديم حلول مبتكرة بأسعار تنافسية.

صرح محمود إبراهيم، الرئيس التنفيذي لـ "هومزمارت"، قائلاً: "نحن فخورون بما حققناه خلال السنوات الخمس الماضية، حيث أصبحنا أكبر مورد للأثاث في مصر، لقد نجحنا في تقديم أكثر من 400 ألف منتج من خلال حوالي 5,000 صانع وعارض مصري، مما أتاح لنا مضاعفة مبيعاتنا سنويًا." وأوضح إبراهيم أن 90% من حجم أعمال 3,000 من العارضين على المنصة يأتي من "هومزمارت"، وهو ما يعكس تأثير المنصة الكبير على قطاع الأثاث".

كما أشار إبراهيم إلى أن الشركة تعمل على تسهيل تجربة التسوق عبر تقديم طرق دفع ميسرة، بما في ذلك خيارات التقسيط، بالتعاون مع شركات التمويل الاستهلاكي والبنوك الرائدة في مصر، هذا النهج ساهم في تحسين تجربة العملاء وزيادة الإقبال على المنصة.

التوسع الإقليمي

أكدت "هومزمارت" أنها تواصل توسعها في المملكة العربية السعودية، مستهدفة تعزيز وجودها الإقليمي في السوق الخليجي، مما يمثل خطوة استراتيجية في مسار نموها المستمر. وتسعى المنصة إلى تقديم حلول متكاملة للتصميم الداخلي، بما في ذلك تقديم الاستشارات والدعم لأصحاب المنازل لتصميم وتجهيز منازلهم بطريقة عصرية.

منذ تأسيسها، تركز "هومزمارت" على تقديم حلول مبتكرة تجمع بين التكنولوجيا والخدمات الشخصية، بهدف تسهيل تجربة التسوق وتلبية احتياجات العملاء في مجال الأثاث والديكور المنزلي.