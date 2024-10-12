متسابقو رالي عبور مصر لـ"البوابة نيوز" : سعداء بالتوقف بعروس الصعيد

أعرب متسابقيو رالي عبور مصر عن سعادتهم بالتوقف للراحة بمدينة المنيا والأجواء المحيطة بهم وحسن الاستقبال والضيافة وحفاوة الترحاب من أهالي المنيا

كما اشاد الوفد في تصريح خاص للبوابة نيوز بالمستوى الخدمي الفندقي المميز والمعاملة اللائقة

كانت محافظة المنيا قد استقبلت اليوم السبت 45 متسابقا من المشاركين في رالي تحدي عبور مصر 2024 للسنة 13على التوالي القادم من الإسكندرية حتي مدينة اسوان بإستخدام الدراجات النارية.

وقام متسابقو رالي عبور مصر بجولة بمدينة المنيا اليوم بميدان بالاس وسط المدينة وسط ترحاب شديد من الأهالي كما قاموا بالجلوس علي قهوة بلدي وسط المدينة

جدير بالذكر ، أن رالى تحدى عبور مصر 2025، في نسخته الثالثة عشرة على التوالي انطلق الخميس 10 ويستمر حتى 19 أكتوبر الجاري، لمدة عشرة أيام بمشاركة العديد من الدول والجنسيات بالإضافة إلى عدد من المشاركين المصريين وذلك باستخدام الدراجات النارية

من جانبه قال الخبير السياحي جابر جرجس أمين لجنة السياحة والآثار بحزب مستقبل وطن أن ذلك الحدث يأتي في إطار خطة وضعتها اللجنة لتنشيط السياحة بالمنيا حيث تم التنسيق مع المسئولين عن الرالي للتوقف بالمنيا لمدة يومين مضيفا أن هناك العديد من الفاعليات ستقوم بتنظيمها لجنة السياحة والآثار بالحزب لتنشيط وترويج السياحة بعروس الصعيد

أضاف جرجس أن الرالي ينطلق برعاية هيئة تنشيط السياحة من الإسكندرية إلي أبو سمبل بأسوان مرورا بمرسي علم والعين السخنة رجوعا إلي القاهرة حيث يقطع المتسابقين 2900كيلو علي الدراجات البخارية وتمثل المنيا محطة هامة بالنسبة للمشاركين في السباق حيث يتم التوقف بها للراحة على مدار يومين يقوم خلالها المشاركين بالتنزه بشوارع المنيا والجلوس علي الكافيهات بوسط المنيا.

وقام الدكتور ثروت الأزهري مدير إدارة السياحة بالمنيا باستقبال المتسابقين وتقديم الهدايا التذكارية الخاصة بالمحافظة لأعضاء الرالي التي تعبر عن خصوصية عروس الصعيد مشيرا إلي أن الإدارة تعمل علي تسهيل مهمة المشاركين في الرالي وتلبية احتياجاتهم وطلباتهم للتيسير عليهم.

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