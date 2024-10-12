محافظ القاهرة: تطور حضري غير مسبوق في مجالات البنية التحتية والإسكان

أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن المحافظة شهدت خلال الفترة الماضية تطورا حضريا غير مسبوق في مجالات البنية التحتية والإسكان والقضاء على العشوائيات، وتطوير شبكة الطرق التى لولاها لتحولت القاهرة إلى جراج كبير، مضيفاً أن أعمال التطوير عززت من قدرة القاهرة على استضافة الأحداث العالمية المتصلة بأهداف التنمية الحضرية، ما يمنح المنتدى الحضري العالمي نوعًا من الاختلاف والتعدد والتنوع ويعكس أهمية التطور الحضرى فى مصر واهتمامها بقضايا التعمير والتنمية.

وقال محافظ القاهرة، إن المحافظة تستهدف خلال فعاليات المنتدى المتعددة ومنها الأسبوع الحضري للقاهرة، التعريف بهذه الإنجازات واستعراض إرث المحافظة التاريخي العريق، حيث تسعى المحافظة إلى تحويل القاهرة لمتحف مفتوح، مشيراً إلى أن جميع أجهزة المحافظة تستهدف العمل على إنجاح فعاليات المنتدى بالتعاون مع الوزارات والهيئات المشتركة في تنظيم الحدث، وفي مقدمتها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (هابيتات)، وبالتعاون مع وزارتي الإسكان والتنمية المحلية.

كما أكد أن القاهرة ستستعرض خلال المنتدى تجربة القضاء على المناطق العشوائية بالعاصمة، والتي شكلت واحدة من التحديات الكبرى التي نجحت الدولة فيها تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث قدمت نموذجاً مميزا في مجال إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة الخدمات، تم فيها تغيير حياة ما يقارب من مليون مواطن تم نقلهم إلى وحدات سكنية حضارية ومؤثثة بالكامل.