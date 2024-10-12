«إكسترا نيوز»: خط قطار «الفردان - بئر العبد» سينشط السياحة الداخلية

قال عوض الغنام مراسل قناة «إكسترا نيوز» من شمال سيناء، إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع خط سكك حديد «الفردان - بئر العبد» حدث استثنائي وتاريخي في سيناء، مشيرًا إلى أن هذا المشروع تنموي ضخم للغاية، ويمثل نقلة نوعية لحياة الأهالي بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

وأضاف «الغنام»، خلال رسالة على الهواء عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن خط «الفردان - بئر العبد» سيلعب دورًا كبيرًا في السياحة الداخلية، وجذب المزيد من الاستثمارات، وعملية التوطين البشري سواء الشباب القادم من الصعيد أو من الدلتا، فالقطار سيربط سيناء مرة أخرى بالدلتا والصعيد بعد فترة طويلة، وهذه هي المرحلة الأولى فقط، وفي الفترة المقبلة سيصل القطار لمدينة طابا.

وتابع :«الدولة أجرت العديد من المشروعات القومية من ضمنها مشروع ميناء العريش، وهو الميناء الأكبر والأضخم في منطقة الشرق الأوسط، وأيضًا المشروعات التعليمية الكثيرة التي جرى تدشينها في سيناء».