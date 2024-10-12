تعرف على حجم الإنجاز في كوبري بديل الخزان بمحافظة أسوان

كشفت رنا عبدالله مراسلة قناة "إكسترا نيوز"، من محافظة أسوان، اليوم السبت، عن حجم الإنجازات في مشروع النقل والمواصلات، وتحديدًا مشروع كوبري بديل الخزان بمحافظة أسوان، والذي يعد أحد أهم المحاور التنموية والمروروية بالمحافظة وشريان جديد من شريان التنمية على نهر النيل للربط بين نهر النيل شرقًا وغربًا.

وقال المهندس عيد يحيى كرومر، رئيس الإدارة المركزية للهيئة العامة للطرق والكباري بأسوان، إن محور بديل الخزان بمحافظة أسوان، جديد ويخلق تنمية ويحقق راحة مستخدمي الطريق بالمحافظة، مشيرًا إلى أن المحور بطول 5.400كم، وبعرض 29 مترا، وبه 3 حارات مرورية لكل اتجاه.

وأكد أن أهمية هذا المحور يربط شرق مدينة أسوان بغرب النيل، موضحًا أن محور الخزان القديم غير مسوح به مرور النقل الثقيل نظرًا لأن عرضه كان 6م، لافتًا إلى أن المحور البديل سيسهل حركة النقل الثقيلة ونقل المواد المحجرية من الشرق للغرب.