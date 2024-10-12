النيابة تستند لكاميرات مراقبة في اتهام مدير فرع وآخر بسرقة شركة بالشروق

أمرت نيابة الشروق وبدر اليوم، بتفريغ كاميرات المراقبة في واقعة ضبط مدير فرع بإحدي الشركات وآخر لقيامهما بسرقة مبالغ مالية وأجهزة من داخل الشركة محل عملهما بنطاق قسم شرطة الشروق، للوقوف على ملابسات وظروف الواقعة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط مدير فرع إحدى الشركات ، وآخر - مقيمان بدائرة قسم شرطة الشروق) لقيامهما بسرقة (مبلغ مالى من داخل خزينة الشركة محل عمل الأول – جهاز لاب توب – جهاز تسجيل كاميرات ) ، وبحوزة أحدهما السيارة المستخدمة فى الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة ، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها.

