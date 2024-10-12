اكتسحت مصر منافسات الفردي في بطولة العالم لـ"الترياثل" المقامة في محافظة بورسعيد، وحقق المنتخب المصري 36 ميدالية متنوعة.

بالصور.. اكتساح مصري لنهائيات الفردي ببطولة العالم لـ"الترياثل" في بورسعيد

تنظم مصر منافسات بطولة العالم للبياثل والترياثل للأصحاء والبارالمبيين، وبطولة ليزر-رن للبارالمبين خلال الفترة من 9 حتى 13 أكتوبر الجاري على شاطئ الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ببورفؤاد.

حصد أبطال وبطلات مصر اليوم 36 ميدالية بواقع 17 ميدالية ذهبية بالاضافة إلى 11 ميدالية فضية و8 برونزيات، وتشهد البطولة مشاركة 600 لاعب ولاعبة يمثلون 33 دولة.

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